"ಬಿಜೆಪಿ"ಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾದ "ಜೆಡಿಎಸ್" ನಡೆ : ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಯಾವಾಗ ? 

ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹಲವೆಡೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಲೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅಥವಾ ಲಗಾಮಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ವಾಗ್ದಾಳಿಯಂತು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಹಾಕಬೇಕೆಂದರೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಮಿತಿ ರಚಿಸೋಣ ಎಂದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಪೂರಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 17, 2026, 11:16 PM IST
    • ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಯಾವಾಗ ?
    • ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
    • ನಾಲ್ಕಾರು ಬಾರಿ ಮಾತಾಡಿದರೂ ರಚನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಮಿತಿ
    • ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ನಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೊಂದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು. 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ವರ್ಷವೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಿತಿ ಮಾತ್ರ ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 

ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರುವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಎಂದು ಕೆಲವರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ನಮಗೆ ಲಾಭವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತಂದರೂ ಸಹಿತಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಕೂರುವುದು ತರವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ವಿಚಾರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಂದನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕಮಲ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ತಂದೆಯ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ(70) ಸಾವು

ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿಕೆ. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸೋದು. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗುವಾಗಲೂ ಜಂಟಿಯಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೋರಾಟ, ಕೋಗಿಲು ಹೋರಾಟ, ಅಬಕಾರಿ ವಿಚಾರ, ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬೀದಿಗಳಿದರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೈತ್ರಿಯೊಳಗಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಅತ್ತ ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನೋವೂ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ, ಅಪಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲು ಇರುವ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ. 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೇ ಆದರೂ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗಲೂ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಎಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆದರೆ ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಕಮಲಿಗರದ್ದು. ಮಂಡ್ಯ - ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವರೆಗೂ ವಿಷಯ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಪೀಕಲಾಟವಾಗಲಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಎಂದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋದು ಎನ್ನುವ ಚಿಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ದೆಹಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಸಿ, ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ  ಬಹುತೇಕ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

