Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • /ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಅಂಥವರು ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ?

ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಅಂಥವರು ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ?

ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜೀವಂತ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 22, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:13 PM IST
ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಅಂಥವರು ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಮಳೆ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ!.. ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಕೇಳೊರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ ಆಕ್ರೋಶ
Karnataka Drought kannada news31 min ago
2
Mangaluru street vendors41 min ago
3
Rajajinagar traffic police station fine57 min ago
4
HD Kumaraswamy hits back at Congress1 hr ago
5
Prof KS Bhagavan1 hr ago