ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಸಿದ್ದತೆ..! ಈ ಬಾರಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಈ ನಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಶೇಕಡಾ 71ರಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 17, 2026, 01:46 PM IST
  • ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಡಬಲ್ ಆಗಿವೆ
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ
  • ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಸಿದ್ದತೆ..! ಈ ಬಾರಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಈ ನಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಶೇಕಡಾ 71ರಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದರು.ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯ.. ಕನಸಲ್ಲೂ ಕಾಡುವ ಚೆಲುವು! ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ನಟಿ ರಂಭಾ ಮಗಳು..

ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಡಬಲ್ ಆಗಿವೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ದರ ನಿಗದಿ ಕುರಿತು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. 2016-17ರ ವರ್ಷವನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ 2017-18ರ ವರ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದರಗಳು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಫೇರ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ (ಎಫ್‌ಎಫ್‌ಸಿ) ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು.ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹೊಸ ಎಫ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ರಚನೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK 12: "ಅವ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಾನೆ" ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ವಿಶ್‌ ಮಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ..! ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ್ಯಾರಿಗೆ?

ಇದೆ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಭದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು' ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯೂ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೆ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author
Namma metroBMRCLNamma Metro Phase 3Namma Metro Price HikeBengaluru infrastructure

