/ಆಷಾಢ ಮಾಸಕ್ಕೆ ತವರಿಗೆ ಹೋದ ಹೆಂಡತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.. ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣೀರು!

Tumkur Kunigal Mahavir Nagar incident: ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಬಂದರೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದವರು ಆಷಾಡ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ತವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಡ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾವೀರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಅವಿನಾಶ್ (28) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾಮಿನಿ ಎನ್ನುವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಅನೋನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಷಾಢ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಂಡತಿ ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ದಾಮಿನಿ ತನ್ನ ತವರು ಹಾಸನದ ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ.
ಇದೊಂದು ಜಗಳದಿಂದ ಮನನೊಂದ ಅವಿನಾಶ್ ವಿನಾಶದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಬಳಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಡೆತ್ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಷಾಢ ಮುಗಿದರೂ ಪತ್ನಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಮನನೊಂದ ಪತಿ ಅವಿನಾಶ್ ಮದ್ಯಸೇವಿಸಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ;
ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಕಾಡು ಆನೆಯೊಂದು ಲಾರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಡನೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಹಳ್ಳಿ- ಕೋಳಿಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ನಿಂತ ಕಾಡಾನೆ ಕಬ್ಬಿನ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಬ್ಬು ತುಂಬಿದ ಲಾರಿ ತಡೆದು ಟಾರ್ಪಲ್ ಕಿತ್ತು ಎಸೆದು, ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಯನ್ನು ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾರಿಯಿಂದ ಆನೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕೀಳುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಲಾರಿಯನ್ನು ಗಜ ತಡೆದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೋತ್ತೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಡ್ರೈವರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾದು ನಿಂತರು. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು ಎಂದು ಸವಾರರು- ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಗುವುದು, ಶಿಳ್ಳೆ ಹಾಕುವುದು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.