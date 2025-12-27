ಜಮೀನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದಾಯಾದಿಗಳ ಜಗಳ, ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಪುಂಡಾಟ

ಆನೇಕಲ್: ಒಂದು ಅಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ದಾಯಾದಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ,ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಶುರುವಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೇ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಹೊಡೆದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ದಾಂದಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ,ಇವರ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತವರಿಗೂ ಎದೆ ಜಲ್ ಎನ್ನುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ..ಈ ಸ್ಟೊರಿ ನೋಡಿ.
ಹೌದು, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬಂದು ದಾಂದಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ,ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ಸೋದರರಾದ ಮುನಿರಾಜು ಹಾಗು ಪ್ರಮೀಳಾ ಆಕಾಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದವರ ಗುಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಆನೇಕಲ್ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು,ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಊರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮುನಿರಾಜು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಇದೀಗ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುನಿರಾಜು ಹಾಗೂ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ,ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ ಮುನಿರಾಜು ಹಾಗು ಕುಟುಂಬದವರು ಅದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ದಾಂದಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ,ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುನಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಜನ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನೇ ಮರೆತು ಈ ರೀತಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ದಾಂದಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶೋಚನೀಯ,ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.