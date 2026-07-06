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ನೀರನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ 5,000 ಫೈನ್! ಜಲ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

Bengaluru Water Crisis: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ (Bengaluru Water Crisis) ಕುರಿತ ಆರೋಪಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ (ಜಲಮಂಡಳಿ) (BWSSB) ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 06, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:54 PM IST
ನೀರನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ 5,000 ಫೈನ್! ಜಲ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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