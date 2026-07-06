/ನೀರನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ 5,000 ಫೈನ್! ಜಲ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ (Bengaluru Water Crisis) ಕುರಿತ ಆರೋಪಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ (ಜಲಮಂಡಳಿ) (BWSSB) ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಗರದ ಜನರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ನೀರು ಪೋಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಭಾರೀ ದಂಡ. ಮನೆಗಳ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಬಳಸುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳಡವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ದಂಡ!
ಹೌದು, ಜಲಮಂಡಳಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಚೇರ, ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ನೀರಿನ ನಿಯಂತ್ರಕ (Regulator) ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ 5000 ರೂ.ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎನ್.ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಮಿತವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
30-50% ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯ
ಇನ್ನು ಮನೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಶೇ.30-50% ನೀರು ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್, ಶವರ್ಗಳು, ಫ್ಲಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಾಹನ ತೊಳೆಯುವುದು, ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು,ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎನ್ ಮಂಜುಳಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಗಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಯ್ದೆ -1964ರ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಶೇಕಡ 50% ರವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ₹5 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ. ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂದು ವರಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ₹500 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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