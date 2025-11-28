English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯೂಸ್
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ: ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್...!

ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ: ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್...!

BWSSB Bumper Offer: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಡೀಫಾಲ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Nov 28, 2025, 10:20 AM IST
  • ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಡೀಫಾಲ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ (ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ) ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ
  • ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ...
  • ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ, ದಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ!

Trending Photos

ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ..
camera icon11
december horoscope 2025
ಗುರುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ! 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ..
ಚಂದ್ರ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
camera icon5
Visha Yoga
ಚಂದ್ರ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಷ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ
camera icon7
gold jewellery
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ..! ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಆಭರಣ ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಿಸಿ
ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ
camera icon7
pensioners
ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ: ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್...!

Bengaluru Water Bill: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಖುರ್ಚಿ ಕಾಳಗದ ನಡುವೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಗುರುವಾರ(ನ.27) ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಡೀಫಾಲ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ (ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ) ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಜಲಮಂಡಳಿಯಿಂದ (OTS) ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ:
ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಡೀಫಾಲ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀರಿನ ಬಿಲ್‌ ಪಾವತಿಸದವರಿಗೆ ದಂಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ BWSSB ಡೀಫಾಲ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಯಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್

ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್, 1965ರ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿದಾರರು ದಂಡ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಡೀಫಾಲ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ (ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ) ಒಟ್ಟು 701 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 439 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೂಲ ಮೊತ್ತವೂ ಸೇರಿದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಿಲ್‌ನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇವೆ". ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರವಾದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಮೇಳ ಆರಂಭ

ನೀರಿನ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ:
ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಡೀಫಾಲ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ 701.71 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ. 439 ಕೋಟಿ ಅಸಲು ಮತ್ತು ರೂ. 262.68 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿವೆ. "ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಇತ್ಯರ್ಥವು ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

karnataka governmentBWSSB water billBengaluru Water billBengaluru newsWater Bill

Trending News