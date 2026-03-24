ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಎಸೆದ ಚಾಲಕ: ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಬಯಲಾಯ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಕಳ್ಳಾಟ..!

Bengaluru woman death mystery: ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ಕೆಂಪಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೊಲೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದ ಕೆಂಗೇರಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 24, 2026, 05:23 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.ಕೊಲೆ ಅಂತಾ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅಪಘಾತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮೃತದೇಹ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್.ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಹೆಣದ ಬಲೆಯೇ ರಣ ರೋಚಕ.

ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಂಗೇರಿಯ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಸ ಸುರಿದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಎನ್ನುವ 45 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾರೋ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಶಂಕೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು.ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿದಿತ್ತು.ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೊ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಆಯುಧದಿದಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿರಬಹುದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಹೌದು, ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ಕೆಂಪಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೊಲೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದ ಕೆಂಗೇರಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವೇಳೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಹಿಳೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆಂಗೇರಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಟೋ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರನ್ನು ವಿಚಾರಸಿದಾಗ ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಯೆಸ್,ಕೆಂಪಮ್ಮಗೆ ಆಟೋ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರೆಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ಳು.‌ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಜನ ಕೂಡ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ರು.ಈ ವೇಳೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯೊದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹೆದರಿದ ಆಸಾಮಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲಾಗಿ ನೇರಾ ನೇರ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡವಾಣೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಸದ್ಯ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.ಆತನ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಕೆಂಗೇರಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕೇಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ.
 

