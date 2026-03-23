ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಧಾರುಣ ಸಾ*ವು

Road Accident: ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಧಾರುಣ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 23, 2026, 09:23 AM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ
  • ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಾ*ವು

ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
camera icon6
Red Thread
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ದಾರ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ! ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್..‌
ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮುಗಿತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Amruthadhaare serial
ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮುಗಿತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಭಾರತೀಯ ದೈತ್ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ..! ಕೋಟಿ.. ಕೋಟಿ ಸುರಿಯಲು ಸಿದ್ಧ
camera icon5
IPL 2026
ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಭಾರತೀಯ ದೈತ್ಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ..! ಕೋಟಿ.. ಕೋಟಿ ಸುರಿಯಲು ಸಿದ್ಧ
ಈ 5 ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು..! ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
camera icon7
Relationship Tips
ಈ 5 ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು..! ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
Bangalore Mysore Expressway Road Accident: ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಹೈವೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಧಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಿ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಪಿಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಬಸ್ಸಿನ ಟೈಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ಮೂವರು ಯುವಕರ ದುರ್ಮರಣ!

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಪಿಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಬಸ್‌ ಟೈಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಪರಿಣಾಮ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ 6 ಮಂದಿಯ ದುರ್ಮರಣ!!

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. 

Yashaswini V

Yashaswini V (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

