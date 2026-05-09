living relationship men death: ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಆಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಡೆಗೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಗಂಧನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ 28 ವರ್ಷದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎಂಬ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂಲದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 28 ವರ್ಷದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಇನ್ನೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀಗಂಧನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂತ ನಂಬಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಈಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಳು. ದಿನಕಳೆದಂತೆ ನನ್ನ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದು ಯುವಕ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವ ಸಿಸಿಕ್ಯಾಮಾರ ದೃಶ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾರಣವೆಂದು ರಾಜಗೋಪಾಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.