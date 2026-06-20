Love break-up incident: ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಇಬ್ಬರು ಮನಸು ಕೂಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಇಬ್ಬರು ಮನಸಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಡೆದ ಮನಸುಗಳು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹುಡುಗಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆಂದು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಚಾಕುವನ್ನ ತನಗೆ ತಾನೆ ಇರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ?.
ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರ್ಯನಗರದ ಬಳಿಯ ಚಿಂದಬರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮರಮ್ಮಣ್ಣನವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಿವಿದುಕೊಂಡು ಸಾಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯುವಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯುವಕನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಚಿಂದಬರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮರಮ್ಮಣ್ಣನವರ ಹುಡುಗಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೇಯಸಿ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿವಿದುಕೊಂಡು ಸಾಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವತಿ ಲವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ನನಗೆ ಲವ್ ಬೇಡ ದೂರ ದೂರ ಆಗೋಣ ಎಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಇದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಎಂದು ಯುವತಿ ಮನವೊಲಿಸಲು ಚಿಂದಬರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಯುವತಿ ಇರುವ ಪಿಜಿ (ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್) ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ಚಿದಂಬರ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರವಾದ ಮಾತಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಯುವಕ ಅಲ್ಲೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಾನೇ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಾಯಾಳುವನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವ ಭಗ್ನಪ್ರೇಮಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.