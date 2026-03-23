Bengaluru Traffic: ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಂದರೆ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಆದರೂ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. 11 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಇರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಇದು 10 ಪಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 17 ಕಡೆ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಿಡಿಎ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕೆಳಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರೈಲು ಕಂಬಿಯ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರುವ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅಂದಾಜು ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಬರಲಿದೆ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್!
11 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಿಡಿಎ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹಲವು ರೋಟರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾದ ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.