ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ತಡೆಯಲಾಗದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ; ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ ಕೇವಲ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಂದಾಗಿಯೂ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರು ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ತಡೆಯಲಾರದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಚಂದಾಪುರ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಈಗ ಈ ಘಟನೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ಚಂದಾಪುರದ ಪ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕಾರಿನ ಎರಡೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನಿಂತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಈಗ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಚಂದಾಪುರದಿಂದ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ನಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತಿದ್ದವು, ಈ ವೇಳೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂತ್ರವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈಗ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಈಗ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ದಾರಿಗುಂಟ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.