ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂ, ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆತ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್.ಜನರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಆತ ಜವಬ್ದಾರನಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ನಂಬಿ ಬರೋ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣವನ್ನೇ ವಂಚಿಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾತ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತುದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ಹೌದು, ಇದೊಂತರ ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯ್ದಂತ ಸ್ಟೋರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ ಪಡೆದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಇಡದೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2025 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ.ಲಕ್ಕಿ ಬಾಸ್ಕರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಮೇತ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಇಡದೇ 21 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ಎನ್.ರಘು ನೋಡಿ ಆ ಖತರ್ನಾಕ್. OD ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಚೆಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಡದೇ ಸಹಿ, ಶಿಲ್ ಬಳಸಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು.ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಲೋನ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಲೋನ್ ಪಡೀತಿನಿ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಅವರ ಚೆಕ್, ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಡದೆಯೇ ಲೋನ್ ಪಡೆದು ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ವಿಜಯೆಂದ್ರ
ಯಾವಾಗ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ತಮ್ಮ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಆಗಿರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೀಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸೋ ನೀವು ನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್, ಒಟಿಪಿ ಹೇಳೋ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್.ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನೂ ನಂಬದೆ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.