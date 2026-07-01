/ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ‌ ಕಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ!.. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ದರೋಡೆ

Tumakur robbery: ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ, ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಾ ಊಟ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವಳೊಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ 80 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸರ ಕಿತ್ತು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೆ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತ ಮಂಗಳೂರು ಬಳಿ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ 180 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ದೋಚಿ ಪಾರಾರಿ
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಂಗಳೂರು ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದ ಏಳು ಜನರ ತಂಡ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೋಚಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿಕಾಸ್ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಧನವಾಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳದ ಪಯ್ಯನೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಎರಡು ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2.15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ದ್ವಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಅವರ ವಾಹನವನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕೇರಳ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಜೈರ್ ಕಾರಿನಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗೆಳೆದು, ನಂತರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಧನವಾಡೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಸುಮಾರು 180 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ದೋಚಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅವರ ಕಾರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.