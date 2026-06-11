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Metro Jobs: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ! ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.06 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ

Namma Metro: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ (Namma Metro) ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 2026ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 11, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:43 PM IST
Metro Jobs: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ! ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.06 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ

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Prajwal B

Prajwal B

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