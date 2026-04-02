ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರ ಭಾನುವಾರ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯ

ರಾಜಧಾನಿ ಜನರ ಜೀವನಾಡಿ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'ದ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (Purple Line) ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 05, ಭಾನುವಾರದಂದು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 2, 2026, 07:05 PM IST
    ಏಪ್ರಿಲ್ 05, ಭಾನುವಾರದಂದು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ
    • ಏಪ್ರಿಲ್ 05, ಭಾನುವಾರದಂದು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ
    • ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಈ ಜನರು ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ!
camera icon12
Rashipala
ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.. ಈ ಜನರು ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ!
ಒಂದೇ 1 ಜಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ PBKS ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವ ಪ್ಲೇಯರ್‌?
camera icon7
ಒಂದೇ 1 ಜಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ PBKS ತಂಡಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟ.. ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುವ ಪ್ಲೇಯರ್‌?
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜೇಬಿನಿಂದ ನೀಲಮಣಿ ತೆಗೆದು ಕೈ ಧರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌..! ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ
camera icon5
Salman Khan blue sapphire ring
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜೇಬಿನಿಂದ ನೀಲಮಣಿ ತೆಗೆದು ಕೈ ಧರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌..! ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ
ಗಜಕೇಸರಿ-ಚಂದ್ರಮಂಗಳ ಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
camera icon8
Gajakesari Yoga
ಗಜಕೇಸರಿ-ಚಂದ್ರಮಂಗಳ ಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!
ಬೆಂಗಳೂರು : ಅತ್ಯಗತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 05, ಭಾನುವಾರದಂದು ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದ ಕೆಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (BMRCL) ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಹಳಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣ (ಮಜೆಸ್ಟಿಕ್) ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 09:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ) ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಇರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯಂತಿದ್ದ ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?

ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ: ಚಲ್ಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಜೆಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ (ಕಾಡುಗೋಡಿ) ವರೆಗೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗ: ಮಾದಾವರದಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ: ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ನಡುವೆ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೈಲುಗಳು ಓಡಲಿವೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಆನಂತರ ಇಡೀ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ (ಚಲ್ಲಘಟ್ಟದಿಂದ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವರೆಗೆ) ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಈ ಸಮಯದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಗಮ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

