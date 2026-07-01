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ಆಪರೇಷನ್‌ ಪುಟ್‌ಪಾತ್‌!... ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ

Operation Putpath: ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಫುಟ್‌ಪಾಟ್‌ ಒತ್ತುವರಿ ಕಾರ್ಯಚಾರಣೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 01, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:50 AM IST
ಆಪರೇಷನ್‌ ಪುಟ್‌ಪಾತ್‌!... ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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