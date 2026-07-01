ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ಜಿಬಿಎ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಗಡುವು (ಡೆಡ್ಲೈನ್) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ನುಂಗಣ್ಣರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿ (GBA) ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ (Operation Footpath) ಎನ್ನುವುದು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಓಡಾಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು (Footpaths) ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಅಂತಿಮ ಗಡುವು: ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಗಡಿಕಾರರು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.ದಂಡ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು: ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅತಡೆಗಟ್ಟುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ (Parking) ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗೂ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಟೋ (Tow) ಮಾಡಿ ಹರಾಜು ಹಾಕುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಸುಮಾರು ₹70 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 5 ನಗರ ನಿಗಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಕರ್ಬ್ಸ್ಟೋನ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪುಟ್ಪಾತ್ಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಬೋರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತೇಕ ಅಂಗಡಿ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮರವನ್ನೂ ಬಿಡದೇ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೆಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
*ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಸಾಗಬೇಕು
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬುವವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಂತರೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮಗಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಏಕಾಏಕಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರರೆದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಸಾಗಬೇಕು? ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ