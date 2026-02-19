English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಿ ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದ ಸ್ವಾತಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 19, 2026, 12:30 PM IST
  • ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ 112ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು.
  • ಸ್ಥಳ‌ಕ್ಕೆ‌‌ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಯತ್ನ
  • ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ‌ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದರು ಕೆಳದೆ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ

Trending Photos

Gold rate: ಕೇವಲ 2ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Gold ring price
Gold rate: ಕೇವಲ 2ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ: DoPPW ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
camera icon6
pension
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ.. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ: DoPPW ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್‌ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌!
camera icon6
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್‌ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌!
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ತಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಕೈಹಾಕಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌
camera icon6
Gilli Nata
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ತಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಕೈಹಾಕಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌
ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸ್ವಾತಿ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9:30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣವೇ 112 ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಲ್ ಬರೆದಿಟ್ಟರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ತಿ! ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು..

ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಿ ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗದ ಸ್ವಾತಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಆಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನೀಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

About the Author
BellandurBengaliuru NewsLatest Kannada NewsBengaluru Local News

Trending News