/ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರೇಡ್; 3 ಕೋಟಿ 35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ಹಸ್ತಾಂತರ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ 3 ಕೋಟಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ನಗದು, ಬೈಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರೇಡ್ ಮೂಲಕ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು 87 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ 668 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 90 ಲಕ್ಷ 67 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, 32 ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 3 ಕೋಟಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯಾಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಐಎಸ್ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ 2 ಸಾವಿರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 85 ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 10 ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.