IPL 2026 rules for audience : ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಕನ್ನಡಿಗರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವರಿಗೂ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಟೀಂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಶನಿವಾರ ಶುರುವಾಗೋ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು.
ಇದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಳು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾ, ಕುನ್ನ ವರದಿಯ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು, ಆರ್ ಸಿಬಿ, ಕೆಎಸ್ ಸಿಎ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸತತ ಸಭೆಗಳ ನಂತರ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆದಿದೆ.ಇವತ್ತು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ನಡೆಸಲಾಯ್ತು.. ಎನ್ ಎಸ್ ಜಿ ಟೀಂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಗೊಂದಲ, ಖರೀದಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಿತ್ತು.ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಪೇಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮೇಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಓಡಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಐದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು,ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿದ್ದವಾಗಿವೆ.ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು ನಿಗಾವಹಿಸಿದ್ದು,ಏಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಲಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು.ಉಳಿದವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ನಡೆಯದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.