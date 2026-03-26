English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RCB vs SRH ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ : ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್

IPL 2026 updates : 19ನೇ ಸೀಜನ್ ನ ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ದಿನ ಬಾಕಿ.  ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಅವಘಡದಿಂದ ಎಚ್ಚತ್ತಿರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಕೆಎಸ್ ಸಿಎ, ಆರ್ ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಈ ಬಾರಿ  ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 26, 2026, 09:00 PM IST
Trending Photos

EPFO: ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ.. ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
EPFO
EPFO: ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿಗೂ ತೆರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ.. ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈಅಲರ್ಟ್!
camera icon6
Karnataka Rain Alert
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈಅಲರ್ಟ್!
Gold Rate Change: ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..! ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ವರವಾಗಿ ಬಂತು ಚಿನ್ನದ ದರ..!
camera icon6
gold price drop
Gold Rate Change: ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..! ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ವರವಾಗಿ ಬಂತು ಚಿನ್ನದ ದರ..!
ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ..!
camera icon5
Uric Acid
ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ..!
IPL 2026 rules for audience : ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಐಪಿಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಕನ್ನಡಿಗರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವರಿಗೂ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಟೀಂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಶನಿವಾರ ಶುರುವಾಗೋ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಳು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾ, ಕುನ್ನ ವರದಿಯ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು, ಆರ್ ಸಿಬಿ, ಕೆಎಸ್ ಸಿಎ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸತತ ಸಭೆಗಳ ನಂತರ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆದಿದೆ.ಇವತ್ತು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ನಡೆಸಲಾಯ್ತು.. ಎನ್ ಎಸ್ ಜಿ ಟೀಂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SSLC ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ.. ಎಕ್ಸಾಂ ಯಾವಾಗ?

ಟಿಕೆಟ್ ಗೊಂದಲ, ಖರೀದಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಿತ್ತು.ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಪೇಪರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮೇಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಓಡಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಐದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು,ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿದ್ದವಾಗಿವೆ.ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಗಳು, ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ದಂಪತಿಯಿಂದ ವಂಚನೆ

ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳು ನಿಗಾವಹಿಸಿದ್ದು,ಏಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಲಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು.ಉಳಿದವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ನಡೆಯದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RCB vs SRHRCB vs SRH matchChinnaswamy StadiumRCB vs SRH tickets

Trending News