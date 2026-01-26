English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶರ್ಮಿಳಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಲೈಂಗಿಕ ಬಳಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಎಂದ ನೆರೆಮನೆ ಯುವಕ ..!

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿಎಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ರು ಕಾಯ್ತಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 26, 2026, 05:33 PM IST
  • ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಟೆಕ್ಕಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್..
  • ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬೇಡಿದ್ರೂ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಯುವತಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ

ಶರ್ಮಿಳಾ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಲೈಂಗಿಕ ಬಳಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಎಂದ ನೆರೆಮನೆ ಯುವಕ ..!

ಅವತ್ತು ಜನವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಖು, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಾರದ ಬಳಿಕ ನೆರೆಮನೆಯ ಯುವಕನೇ ಖಾಕಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯು ಯುವತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಆತನ ಕಾಮದ ಕಣ್ಣು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಟೆಕ್ಕಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆಯನ್ನ ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ರು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ನಡುವೆ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಕರ್ನಲ್ ಕುರೈ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗೆ ಮೃತ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಲೈಂಗಿಕ ಬಳಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿಯೇ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup 2026: ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..!

ಜನವರಿ ಮೂರನೇ ತಾರೀಖು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಯುವತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಒಬ್ಬಳೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕುರೈ ಗಮನಿಸಿದ್ದ.ಆ ಬಳಿಕ ಸ್ಲೈಡ್ ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ.ರೂಮ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದ್ದ.ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿದ್ದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕುರೈ ಮುಖವನ್ನು ಪರಚಿದ್ಲು.ಯಾವಾಗ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕೂಗಲೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲೋ, ಆರೋಪಿ ಕುರೈ ಆಕೆಯ ಬಾಯಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಬಿಡದೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.ಆ ಬಳಿಕ ಟಿಶ್ಯು ಪೇಪರ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಕುರೈ ಬೆಂಕಿ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಡೋರ್ ಮೂಲಕವೇ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಆಟಗಾರನ ತಂದೆ ವಿಧಿವಶ..! ಗೈರು ಹಾಜರಾಗ್ತಾರಾ ಈ ಆಟಗಾರ..?

ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಶರ್ಮಿಳಾಳ ಅಂದವನ್ನು ನೋಡಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸಿದ್ದ.ಆಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದನಂತೆ.ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಬಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿಎಂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ರು ಕಾಯ್ತಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
 

