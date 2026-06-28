Bengaluru-Ernakulam Vande Bharat: ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು–ಎರ್ನಾಕುಲಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಈಗಿರುವ 8 ಕೋಚ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ 16 ಕೋಚ್ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ನೂರಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಸನ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ 16 ಕೋಚ್ಗಳ ರೇಕ್ ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಸೇವೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾರೀ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಜನರು ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತೆರಳುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 8 ಕೋಚ್ಗಳ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 530 ಆಸನಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿವೆ. 16 ಕೋಚ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,128ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ 598 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ದಿನ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ವಾರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು–ಎರ್ನಾಕುಲಂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 630 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನ 8 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವ ಈ ರೈಲು, ವೇಗ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯ, ರಜೆ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಆಸನಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ವರ್ಷದ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾದ ಕೂಡಲೇ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ಮತ್ತು 22ರ ಸೇವೆಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವು. ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು–ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಓಣಂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೆರವು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.