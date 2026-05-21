Indian Railways News: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ - ತೆಂಕಸಿ - ಸೆಂಗೋಟೈ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Bengaluru Train: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ – ತೆಂಕಾಸಿ – ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ – ತೆಂಕಾಸಿ – ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ – ತೆಂಕಾಸಿ ಏಕಮಾರ್ಗ ರೈಲು:
ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ತೆಂಕಾಸಿ ನಡುವೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಏಕಮಾರ್ಗ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06513 ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ – ತೆಂಕಾಸಿ ಏಕಮಾರ್ಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಭಾನುವಾರ, 24.05.2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.20 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ ಎಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01.00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಂಕಾಸಿ ಅನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೈನ್:
ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೂ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಶೇಷ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈ– ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06514 ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸೋಮವಾರ, 25.05.2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಈ ರೈಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದೆ?
ಈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ಮೇಲಂ, ಹೊಸೂರು, ಧರ್ಮಪುರಿ, ಸೇಲಂ, ನಾಮಕ್ಕಲ್, ಕರೂರು, ದಿಂಡಿಗಲ್, ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮಧುರೈ, ವಿರುದುನಗರ, ಶಿವಕಾಶಿ, ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರು, ರಾಜಪಾಳ್ಯಂ, ಶಂಕರಕೋವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಕಡಯನಲ್ಲೂರು, ತೆಂಕಾಸಿ (ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈ– ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳ ವಿವರ:
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಒಟ್ಟು 20 ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 01 ತ್ರಿ-ಟೈರ್ (AC 3-tier) ಕೋಚ್, 05 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ಗಳು, 12 ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚ್ಗಳು ಮತ್ತು 02 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಮ್ ಲಗೇಜ್ ಕಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.