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ಭೀಕರ ದುರಂತ ಬಂಡೆ ಕುಸಿದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾ*ವು!.. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ

stone quarry accident: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಕುಸಿತ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಜುಲೈ 2) ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಏಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ರಾಮನಾಯ್ ಎಂಬಾತ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 02, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:24 PM IST
ಭೀಕರ ದುರಂತ ಬಂಡೆ ಕುಸಿದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾ*ವು!.. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಭೀಕರ ದುರಂತ ಬಂಡೆ ಕುಸಿದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾ*ವು!.. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ
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