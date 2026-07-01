/ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಕೊಂದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರೆಸ್ಟ್!

Dance master Arrest bangalore: ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊರೆದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾವು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಂತಕ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವನೇ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಮುಕ, ನಯವಂಚಕ ಹಂತಕ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್. ತನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ, ಇರೋ ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ವೇಲ್ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ್ ಮೂಲದ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತಾ ಎಂಬುವವರು ಜಿಗಣಿಯ ಪಟ್ಟಾಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಜೂನ್ 20 ರಂದು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಪರೀತ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಂಶಯಗೊಂಡ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಕ್ಷತಾಳ ಮೃತದೇಹ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಜಿಗಣಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಜಾಲ ಬೀಸಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿದ್ದಾದರೂ ಏನು? ಕೊಲೆಯಾದ ಅಕ್ಷತಾಗೆ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ನೇಯ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಕ್ಷತಾ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಗಂಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಹಿರಿಯರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೇಳದ ಅಕ್ಷತಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಕರ ಜೊತೆ ಜಿಗಣಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಳು.
ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿ ತಲಾ 12 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಸಂಬಳವನ್ನೂ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಇದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಕನಸಿಗೆ ಭಗ್ನಉಂಟಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷತಾ, ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಜಗಳವಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಳು.
ಕಳೆದ ವಾರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಕ್ಚತಾಳ ಮೇಲೆ ಮಸಸೋಇಚ್ಚೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದ್ದು ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡಾಕ್ಯಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣದ ಹುಂಡಿಯನ್ನೇ ಒಡೆದು, ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ನಂಬಿ ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾವು. ಸದ್ಯ ಜಿಗಣಿ ಪೋಲಿಸರು ಕಲವೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ನನ್ನು ಬಂದಿಸಿದ್ದು, ಹಂತಕ ಪ್ರಿಯಕರ ಜೈಲು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
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