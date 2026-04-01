ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ : ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಟ 

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೇವಲ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಮೇಲು ತಟ್ಟಿದೆ.‌ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂಕ್‌ ಗಳತ್ತ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಕಿ.ಮೀ ಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಗಳಿಗೆ LPG, CNG ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 1, 2026, 08:48 PM IST
    • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೇವಲ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಮೇಲು ತಟ್ಟಿದೆ.‌
    • ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಇಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂಕ್‌ ಗಳತ್ತ ಮೊರೆ
    • ಕಿ.ಮೀ ಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ : ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಟ 

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಶೆಲ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಹೋಟೆಲ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಜನ ಪರದಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಆಟೋಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ನೆಲಮಂಗಲ‌ಸೇರಿ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ (Auto LPG) ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ (CNG) ಗ್ಯಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ತೀವ್ರ ಪರದಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಉದ್ದದ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲದಂತಹ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಆಟೋಗಳು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಚಾಲಕರು ಗ್ಯಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ... ಗ್ಯಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವುದರಿಂದ ಚಾಲಕರ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂಕ್‌ಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಮಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಗದಗ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

