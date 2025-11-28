English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಡಿಸಿಎಂ ಕೈ ಸೇರಿದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ..!

ಸಿಎಮ್ ಡಿಸಿಮ್ ಬಣ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗು ಸ್ವಯಂಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಮ್-ಡಿಸಿಎಮ್ ಜುಗಲ್ ಬಂಧೀ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.ಡಿಕೆಶಿ ಹಾಗು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡುವೆ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 28, 2025, 07:25 PM IST
  • ಇದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ
  • ಡಿಸಿಎಮ್ ಗೆ ಕೈಗೆ ಸೇರಿದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ
  • ಜಿಬಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೈಲ್ಸ್

ಡಿಸಿಎಂ ಕೈ ಸೇರಿದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ..!

ಜಿಬಿಎ ರಚನೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚ್ಚಾರವೆಲ್ಲಾ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ.ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಡಿಸಿಎಮ್ ಡಿಕೆಶಿ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸೋಲು ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಅನ್ನೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, 5 ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1 ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ..ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆ , ಇ ಖಾತಾ ಗೊಂದಲ , ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸೋಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಖಾತಾ ಪಡೆಯಲು ಅಲೆದಾಟ ಹಾಗು ಲಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೂಡ ಕಾರಣ‍ ಅಂತಾ ಆಂತರೀಕ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕೆಲ ಹಂತದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕರೂ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಕಿತ್ತಾಟದಿಂದ ಜನ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಎಮ್ ಹಾಗು ಡಿಸಿಎಮ್ ನಡುವೆ ಸಿಎಮ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಾಟದಿಂದ ಜನ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನಿದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಾಗರ ಬಂಧು? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಮ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗು ಜಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು.ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಅನುದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾರ್ಜ್ ಗೆ ಸಿಎಮ್ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು,ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಮ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಗಿದ್ದಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು.ಜಾರ್ಜ್ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು .ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಿಎಮ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.ಇದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಇದೀಗ ಸಿಎಮ್ ಹಾಗು ಡಿಸಿಎಮ್ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ..ಸಿಎಮ್ ಡಿಸಿಮ್ ಬಣ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗು ಸ್ವಯಂಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಮ್ - ಡಿಸಿಎಮ್ ಜುಗಲ್ ಬಂಧೀ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.ಡಿಕೆಶಿ ಹಾಗು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡುವೆ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ರೆ ಕೇಳೋರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಗಳು ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಕಚ್ಚಾಟದಿಂದ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ,

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರೆ ಸೋಲು ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಅಂತಾ ಇರೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೈ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಜೊತೆಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಬಳಿ ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಕೈ ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂತರೀಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗು ಶಾಸಕರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಡಿಕೆಶಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಇದರಿಂದ ಒಳಗೊಳಗೆ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೂಡಲು ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಡಿಕೆ ಆಪ್ತರ ನಡುವೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ.ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭಾರೀ ಬಹುಮತದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಜಿಬಿಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಅಂತಾ ಆಂತರೀಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಲದಲ್ಲಿದೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಅಂತಾ ಇದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿರೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಟೀಮ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ...!

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳು ಪ್ರಬಲರಾಗೋದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಿಬಿಎ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ 30 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿತು.ವಾರ್ಡ್ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿಸೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಹಾಗು ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಗಳು ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು,ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿ 5 ಪಾಲಿಕೆ ರಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ತನ್ನದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಂತರೀಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡಿಕೆಶಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ .

ವರದಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ದೇವನೂರು

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು

