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  • /​ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಿವಸ್ತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ!.. ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಕೊ*ಲೆ

​ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಿವಸ್ತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ!.. ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಕೊ*ಲೆ

Bengaluru: ಭಾನುವಾರದ ರಜಾದಿನ ವಾರವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಣಿದಿದ್ದ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಏರಿಯಾ ಜನರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 29, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:27 PM IST
​ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಿವಸ್ತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ!.. ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಕೊ*ಲೆ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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