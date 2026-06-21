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ಇಂದು NEET UG ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ.. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡವಾದರೂ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ!

NEET exam: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು NEET-UG 2026 ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 551 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 14 ವಿದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 21, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:53 AM IST
ಇಂದು NEET UG ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ.. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡವಾದರೂ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಇಂದು NEET UG ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ.. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡವಾದರೂ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ!
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