Add Zee Business As A Preferred Source
App

ನಿಧಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಕರೆದು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೆಡ್ಡಾ ತೋಡಿದ ಕಿರಾತಕ ಅಣ್ಣ

Tumakur brother murder: ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನೇ ತಮ್ಮನ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಹ*ಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಭಾರಿ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೈದಿರುವ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 24, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:10 AM IST
ನಿಧಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಕರೆದು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೆಡ್ಡಾ ತೋಡಿದ ಕಿರಾತಕ ಅಣ್ಣ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕಿಶನ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್‌ ದಾಖಲು!.. ಜೈಲು ಹೋಗ್ತಾರಾ ಮಾಜಿ Bigg boss ಸ್ಫರ್ಧಿ
Niveditha Gowda peacock feather controversy58 min ago
2
Today Horoscope1 hr ago
3
Lonavala murderJun 23
4
Gol Gumbaz ExpressJun 23
5
Bidadi TownshipJun 23