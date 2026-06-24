Tumakur brother murder:ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟೋ ಹೋಗೋ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೆ ಮರೆತು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕೂ ಹೆಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಅಣ್ಣನೊಬ್ಬ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಮೇಶ್ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹನುಮಂತರಾಜು ಹಾಗೂ ಸಹಚರರಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆಯಾದ ರಮೇಶ್ ಆಂದ್ರದ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಕಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿದ್ರಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದವನ್ನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳನೀರು,ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಿದೆ. ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಅಣ್ಣನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ತಮ್ಮನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ..
ಅಣ್ಣ ಹನುಮಂತರಾಜು ಈತ ನವಯುಗ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ಟೀ ಶಾಪ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮನಿಂದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮನನ್ನ ಮುಗಿಸಲು ಟೀ ಶಾಪ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೂನ್ 19ರಂದು ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಭಾರಿ ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಿ ಕೃತ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ ಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ವೈರ್ ನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಮೃತ ದೇಹವನ್ನ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಳೆದು ತಂದು ಬೈಕ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಜಜ್ಜಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 20ರಂದು ರಮೇಶ್ನ ಮೃತ ದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಕೊಲೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ನ ಮತ್ತೊರ್ವ ಅಣ್ಣ ರಂಗನಾಥ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಲು ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ನಡೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಅಣ್ಣ ಹಣದ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಅಪಘಾತವಾದರೆ ಡಬಲ್ ಹಣ ಹೊಡೆಯುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೆ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 85 ಸಾವಿರ ಹಣ ಕಟ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ