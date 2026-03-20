ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಮನ್ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.. ಯಾರೂ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕಾನೂನು ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವೆ.. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಫಸ್ಟ್ನೈಟ್ ನಡೆದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪತ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ..
ಹೌದು.. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಗಬ್ಬಲಾಳದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವವೇ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಪತ್ನಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ.. ʼಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಪತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳಸದೇ ದೂರವಿದ್ದಾನೆ.. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಪತಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.. ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು..ʼ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕಿರುಕುಳವು 2024ರ ಜೂನ್ನಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು ಎಂದು ಪತ್ನಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ..
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೌತ್ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ 85 ಹಾಗೂ 115(2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಗೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.