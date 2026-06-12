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Gold Theft: ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವಳು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದಳು! ಡೋಂಗಿ ಲೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಿ

ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನೇ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನೇ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 12, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:28 PM IST
Gold Theft: ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವಳು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದಳು! ಡೋಂಗಿ ಲೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವಳು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದಳು! ಡೋಂಗಿ ಲೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ
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