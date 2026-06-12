Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ (Bengaluru) ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಪುಂಡಾಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳರಿಗೆ (Thief) ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಕಳ್ಳತನವೊಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಖತರ್ನಾಕ್ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನೇ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನೇ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಳು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದಳು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೊಹಿನ್ ಪಾಷಾ ಎಂಬುವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಅಂಟಿರುವ ಗಂಡಾಂತರ ನಿವಾರಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಹಣ ದೋಚಿದ ವಂಚಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಿನ್ ಪಾಷಾ ಎಂಬುವರ ಮನೆಗೆ ಗಾಂಧಿಪುರದ ಅಜ್ಜು ಎಂಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ಈ ಡೋಂಗಿ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಸಹಾಯಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತನಗೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೊಹಿನ್ ಪಾಷಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಈಕೆ, ಮೊಹಿನ್ ತಂದೆಯ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಳು. ಅದರಂತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಮತ್ತೆ ಮೊಹಿನ್ ಪಾಷಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಖತರ್ನಾಕ್ ಲೇಡಿಯ ನಾಟಕೀಯ ಕೃತ್ಯ.
ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊಹಿನ್ ಪಾಷಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಳು ಈ ಖತರ್ನಾಕ್ ಲೇಡಿ. "ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತು ಎದುರಾಗಿದೆ. ನಾನು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಗಂಡಾಂತರಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗನ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲಿನ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೊಹಿನ್ ಪಾಷಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಪೂಜೆಗೆ ಒಪ್ಪಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ ಈ ಖತರ್ನಾಕ್ ಲೇಡಿ, ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಂದಿಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿ, "ಇದನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ, ಆಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೋದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ತನಗೆ ಅರ್ಜಂಟ್ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮೊಹಿನ್ ಪಾಷಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನೂ ಪೀಕಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸದ ಲೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೊಹಿನ್ ಪಾಷಾ ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಿಂದಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪೂಜೆಯ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಡೋಂಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಹಣ ವಂಚಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮೊಹಿನ್ ಪಾಷಾ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ವಂಚಕಿ ಲೇಡಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಸಹಾಯಕನಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.