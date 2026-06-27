ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಅಕ್ಷತಾ ಶವ ಪತ್ತೆ! "ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್" ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಶವ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಗಣಿ ಬಳಿಯ ಪಟಾಲಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 30 ವರ್ಷದ ಇಳಕಲ್ ಮೂಲದ ಅಕ್ಷತಾ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 20ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಮನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅನುಮಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಯುಡಿಆರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾಳನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ವರದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಅಕ್ಷತಾ ಜೊತೆ ವಾಸವಿದ್ದ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಎಂಬಾತನೇ ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಕ್ಷತಾ ಜಿಗಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ಇದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷತಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆ. ಪತಿ ಕೃಷ್ಣ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಷತಾ ಇಳಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ನೇಯ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊತೆ ಅಕ್ಷತಾಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು, ಬಳಿಕ ಅದು ಅಕ್ರಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಷತಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಕರ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊತೆ ಜಿಗಣಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ನಾವು ದಂಪತಿಗಳೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಪಡೆದು ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಜಗಳವೇ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇ ಎಂಬ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿವೆ.
ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಅಕ್ಷತಾ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು
ಇದೊಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣ : ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮಹಿಳೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಕರೆತಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ , ಬಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕಂಬಿಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ , ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ , ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು,ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಿಯಕರ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿ ಬಂದಾಕೆಯನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಂದ ಆ ಹಂತಕ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಕೊಲೆಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಆತನ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.