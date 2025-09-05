ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಖಜಾನೆಗೆ 39 ಕೋಟಿ ಜಮೆ..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶೇ.50 ರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಲು ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲಂಘಿಸಿದ್ದರೇ, ಈಗ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ ಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೇ, ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ದಂಡದ ಹಣದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ 14,02,717 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 39 ಕೋಟಿ 41 ಲಕ್ಷ ರೂ ದಂಡಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೇ ದಂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾಗರೀಕರು, ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಾರ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕೇಸ್ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದು, ನೀವೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನ ಲಾಭ ಪಡೆದು ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ಅವಕಾಶ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಫೈನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ.. ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಖಾತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ನ ಮೇಲೆ 7 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕೇಸ್ಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ನ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 2 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಕಾರ್ ಫೋಟೊ ಹಾಕಿ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರೋ ಸಿಎಂ ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ.