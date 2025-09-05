English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಲವರ್ ಜೊತೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಎಸ್ಕೇಪ್..!

ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಲೀಲಾವತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಆಕೆ ಸಂತೋಷ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 5, 2025, 12:32 PM IST
  • ಲೀಲಾವತಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
  • ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೀಲಾವತಿಗೆ ಸಂತೋಷ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಲವರ್ ಜೊತೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಎಸ್ಕೇಪ್..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ಆನೇಕಲ್‌ನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸಮೀಪದ ಬಸವನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಲೀಲಾವತಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ದಂಪತಿಗೆ ಎರಡು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿದೆ. ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಾಗಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಲೀಲಾವತಿ ಬಸವನಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೀಲಾವತಿಯವರು ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು.ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮೇಣ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಲೀಲಾವತಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ಆಕೆ ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಲೀಲಾವತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರ ಸಂತೋಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

