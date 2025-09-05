ಲವರ್ ಜೊತೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಎಸ್ಕೇಪ್..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ಆನೇಕಲ್ನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸಮೀಪದ ಬಸವನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಲೀಲಾವತಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ದಂಪತಿಗೆ ಎರಡು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿದೆ. ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಾಗಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಲೀಲಾವತಿ ಬಸವನಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೀಲಾವತಿಯವರು ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು.ಈ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮೇಣ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಲೀಲಾವತಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರೂ, ಆಕೆ ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಲೀಲಾವತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರ ಸಂತೋಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.