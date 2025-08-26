English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೆಲಮಂಗಲ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ.. ಇದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್

Bengaluru News: ನೆಲಮಂಗಲ KSRTC, BMTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತ್ತು.  

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Aug 26, 2025, 01:14 PM IST
  • ನೆಲಮಂಗಲ KSRTC, BMTC ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಭಾಗ್ಯ
  • ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್
  • ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೆಲಮಂಗಲ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ.. ಇದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್

ನೆಲಮಂಗಲ :  ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಫಲಶೃತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. KSRTC ಹಾಗೂ BMTC ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಕೆಡವಿ ನೂತನವಾದ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನಿರಂತರ ವರದಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಜನರ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. 

ಇತ್ತಾ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ BMTC, KSRTC ಬಸ್ ಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತಿದ್ದವು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀತ ಪದ್ದತಿಯ ಕರಾಳ ಕಥೆ

ಸದ್ಯ ಸಿದ್ಧವಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ನೆಲಮಂಗಲ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಸಡಗರ ಜೋರು: ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದಲೇ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

NelamangalaKSRTCNelamangala Bus StandBMTCBMTC Bus Stand

