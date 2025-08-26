ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೆಲಮಂಗಲ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ.. ಇದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್

ನೆಲಮಂಗಲ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಫಲಶೃತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. KSRTC ಹಾಗೂ BMTC ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಕೆಡವಿ ನೂತನವಾದ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನಿರಂತರ ವರದಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಜನರ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು.
ಇತ್ತಾ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ BMTC, KSRTC ಬಸ್ ಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತಿದ್ದವು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.
ಸದ್ಯ ಸಿದ್ಧವಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ನೆಲಮಂಗಲ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.
ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದಲೇ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.