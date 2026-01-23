English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಉದ್ದೇಶಿತ ಪರಾಮರ್ಶೆ

ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಉದ್ದೇಶಿತ ಪರಾಮರ್ಶೆ

AI ಪಾತ್ರದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾದ ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 23, 2026, 02:05 PM IST
  • ನೇಮಕಾತಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಚುರುಕಾದ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನೇಮಕಾತಿಗೆ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.63ರಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿ ವೃತ್ತಿಪರರು AI ಬಳಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ವೇಗ & ನಿಖರತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪ್ರಭಾವವು ಇಂದು ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ

ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಉದ್ದೇಶಿತ ಪರಾಮರ್ಶೆ

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ನೇಮಕಾತಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಚುರುಕಾದ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾದ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.63ರಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿ ವೃತ್ತಿಪರರು AI-ಆಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ AIಯ ಪ್ರಭಾವವು ಕೇವಲ ಆಟೋಮೇಷನ್‌ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಈಗ ಕಾರ್ಯಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವುದು, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ‌ದ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’‌ನ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನ APAC VP ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ & ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರುಚೀ ಅನಂದ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋದ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಂತು AIಯು ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್‌ನಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಸ್ಕೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬದಲಿಸದೆಯೇ ಉತ್ತಮ ನೇಮಕಾತಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

AI-ಚಾಲಿತ, ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು!

AI-ಚಾಲಿತ ನೇಮಕಾತಿ ವೃತ್ತಿಪರರ ಕಾರ್ಯಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. ಜೈನ್ ಅವರು ಈ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, "ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ." ಇದು ಅನುಭವ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಠಿಣ ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಣೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

AI ಪಾತ್ರದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾದ ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಂತರಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ, ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ-ಕೇಂದ್ರಿತ ನೇಮಕಾತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ

AI ಪ್ರಭಾವವು ನೇಮಕಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ  ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಪ್ರೋದ ಅನುಭವದಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಜೈನ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, AI ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತ, ಸಹಜ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತರಹಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 63 ನೇಮಕಾತಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೇ. 54 ಅವರು ಕೌಶಲ್ಯ-ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ನೇಮಕಾತಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾತ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಕೃತಕಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯು ರೂಟೀನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ, ನೇಮಕಾತಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು: ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನುಭವ. ಜೈನ್ ಅವರು ವಿವರಿಸುವಂತೆ, 'ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್‌ನಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಅಂಡ್-ಫೋರ್ತ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ನೇಮಕಾತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕಡಿತದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾಡಲಾಗದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು: ಹೈರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು. ಇವುಗಳು ಮಾನವ ನಿರ್ಣಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಅನಂದ್ ಅವರು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್‌ನಂತಹ AI ಉಪಕರಣಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಪೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಕೇವಲ ಆಟೋಮೇಷನ್‌ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಉತ್ತಮ ನೇಮಕಾತಿ ನಿರ್ಣಯ, ಬಲಿಷ್ಠ ನೇಮಕಾತಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

Beyond AI, CVs & JD ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಕಂತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ (ಲಿಂಕ್ ಸೇರಿಸಿ)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Changing Rules of HiringFuture of HiringAI in RecruitmentSkill Based HiringStrategic Recruitment

