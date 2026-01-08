English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  AI ಮೂಲಕ CV ಸೃಷ್ಟಿ ವೇಗವಾದರೂ, ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟ : ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

AI ಮೂಲಕ CV ಸೃಷ್ಟಿ ವೇಗವಾದರೂ, ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟ : ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

AI ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, CVs ಮತ್ತು JDs ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಎದುರಾಗಿರುವ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇದರ ಅರ್ಥ.. ಯಾರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲರು, ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಭಾರದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 8, 2026, 04:11 PM IST

AI ಮೂಲಕ CV ಸೃಷ್ಟಿ ವೇಗವಾದರೂ, ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟ : ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನವದೆಹಲಿ : Zee Media ಮತ್ತು LinkedIn ಹೊಸ ಸರಣಿ ‘Beyond AI, CVs & JDs’ ನಲ್ಲಿ, ಲಿಂಕ್‌ಡಿನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ & ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಶನ್ಸ್, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರೂಚೆ ಅನಂದ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (COO) ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್, ಮುಂದಿನ ಬದಲಾವಣೆ ವೇಗದ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟಾಟರ್ಜಿ ಹುಡುಕುವಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ದೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಚಲನವಲನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಗುಣಕವಾಗಿ AI
AI ಪ್ರತಿಭೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಜೈನ್ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳು, ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೌದು. ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಲವಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಅನಂದ್ ಅವರು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳ ಭಾರವನ್ನು AI ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ, ತಂಡಗಳು ತಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಸಹಕಾರ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದರರ್ಥ—ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು, ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡಗಳು ಹುದ್ದೆ, ಪದವಿ ಅಥವಾ ಹೇರಾರ್ಕಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತದಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯತ್ತ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, AI ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಸಮಯ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಲೀಡರ್‌ಗಳು AIಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಕ್‌ಡಿನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು (52%) ನೇಮಕಾತಿದಾರರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/AI ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವಿಪ್ರೋದ ಉದಾರಹಣೆ ನೀಡಿ ವಿವರಿಸಿದ ಜೈನ್, AI ಆಧಾರಿತ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರತಿವಾರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನವೀನತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಸಹಕಾರದತ್ತ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ (TA) ತಂಡಗಳು ನೇಮಕಾತಿದಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹಾದಿ ಯೋಜಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು—ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದತ್ತ ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ.

ಆಂತರಿಕ ಚಲನವಲನವೇ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಭಾ ತಂತ್ರ
AI ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ಆಂತರಿಕ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಐಚ್ಛಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ರಚಿತ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಅನಂದ್ ಹೇಳಿದರು. AI ಆಧಾರಿತ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲಿಕಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಈಗ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ
ವೃತ್ತಿಪರರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಈಗ ತಟಸ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ— ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಶೀಲತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಲಿಂಕ್‌ಡಿನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ 78% ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಪದವಿಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ವರ್ಗಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ AI ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜೈನ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅನಂದ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (learnability)ದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ತಂಡಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು... ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿ.. “ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬುವುದೇ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಡರ್‌ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

AI ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಪ್ರತಿಭಾ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು AI ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತವೆ..

Beyond AI, CVs & JDs ಮೊದಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಓದುಗರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.)

