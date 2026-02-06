ಅನುಭವದಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯವರೆಗೆ: ಎಐ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

LinkedIn: ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ, ಎಐ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಪೂರ್ವ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಹಂತದ ವೃತ್ತಿಪರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಐ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರವಲ್ಲ.
ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾದ ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಸಂಚಿಕೆಯು, ಎಐ ಚಾಲಿತ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿತು. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನ ಅಪಾಕ್ ವಿಪಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ರುಚಿ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಒಒ ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್ ಅವರು, ಎಐ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಕೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭವವೊಂದೇ ಈಗ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಎಐ ಯುಗಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವೃತ್ತಿಪರರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿರಬಹುದು. ಅನುಭವ ಇಂದಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಆನಂದ್ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, 'ಕಲಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ' ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು "ಕೆಲಸದ ನಡುವೆಯೇ ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸದಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇರುವುದು". ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಹಂತದ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅವರು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ಅನುಭವದ ಮೇಲಲ್ಲ.
ಮರೆಯುವುದು, ಮರಳಿ ಕಲಿಯುವುದು, ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮರುರೂಪಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಲ್ಲ; ಅದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಜೈನ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, “ನಾವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸತನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಕಲಿತಿದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.” ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮರುಶೋಧನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. “ಎಐ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆಯಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲ,” ಎಂದು ಆನಂದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಹಿರಿಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಂಡದ ರೂಢಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ.
'ಎಐ-ಫಸ್ಟ್' ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಜೈನ್ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, 'ಎಐ-ಫಸ್ಟ್' ಎಂದರೆ ಎಐ ಅನ್ನು ಒಂದು 'ಗೆಳೆಯ' ನಂತೆ ನೋಡುವುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಎಐ ಬಳಸಿ, ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹಿರಿಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ, ಅವರ ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.
ಎಐ-ಫಸ್ಟ್ ನಾಯಕತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಹಿರಿಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಎಐ ಅನ್ನು ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಐ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
