ಟಾಸ್ಕ್-ಆಧಾರಿತ JDಗಳಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯ-ಚಾಲಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯವರೆಗೆ: AI-ಚಾಲಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ’ಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ?

LinkedIn Hiring: ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾತ್ರವು ಬೆಳೆದಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ನೋಡುವ ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಇಂದು ಅನುಭವ, ಕೌಶಲ್ಯ- ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದ ‘ಬಿಯಾಂಡ್ AI, CVs & JDs ವಿತ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್’ ನ ಅಂತಿಮ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನ ಅಪಾಕ್ (APAC) ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ವಿಪಿ ರುಚಿ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು, ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಕೇವಲ ಪದವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನುಭವ ಸೋಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಂಕೇತಗಳವರೆಗೆ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಅನುಭವ ಸೋಸುವಿಕೆ' ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನೈಜ-ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 54% ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 'ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್' ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನೇರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಬದಲಿಗೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ, ಕಲಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 78% ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಈಗ ಔಪಚಾರಿಕ ಪದವಿಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಕೌಶಲಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನೇಮಕಾತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಜೈನ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ "ಇಂದಿನ ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, Kafka ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ MongoDB ತಿಳಿದಿರುವವರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ, ಕಲಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿತು.
ಕಲಿಯುವ ಚುರುಕುತನವೇ ನೇಮಕಾತಿಯ ನಿಜವಾದ ಲಾಭ
"ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯುವ ಬದಲು, ಅವರ 'ಕಲಿಯುವ ಚುರುಕುತನ' ಅಥವಾ ಕಲಿಯುವ ವೇಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, 'ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿನಮ್ರತೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕೌಶಲ್ಯ.' ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನೋಭಾವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೈನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ: ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ತಮಗೆ ಎಐ (AI) ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, 'ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್' ಕಲಿತು ಒಂದು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಂದಿತು ಎಂದರು.
ನೇಮಕಾತಿದಾರರ ವಿವೇಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
"ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೇಮಕಾತಿದಾರರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಐ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಭಾರತದ ಶೇಕಡಾ 42 ರಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಎಐ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರದ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಮತ್ತು ಮಾನವ-ಚಾಲಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇಮಕಾತಿದಾರರನ್ನು ನಿಜವಾದ 'ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್' ಆಗಲು ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ."
