ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ: ಹೇಗೆ AI ತಂಡಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ?

ನವದೆಹಲಿ : ಜೀ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿಶೇಷ ಸರಣಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಬಿಯಾಂಡ್ ಎಐ, ಸಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಡಿಗಳು' ನ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ & ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರುಚೀ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಯುಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು - ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಹಯೋಗವಾಗಿತ್ತು.
AI ಪ್ರಭಾವ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ - ಇದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ.
AI ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ನೇಮಕಾತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ವವರೆ.. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಬಲವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಡಿಪಾಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ AI ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 52% ನೇಮಕಾತಿದಾರರು AI ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆನಂದ್ ಅವರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು "ಹೈಪ್" ನಿಂದ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, AI ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೈನಂದಿನ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ AI ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ
AI ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೈನ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ತಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೌಶಲ್ಯ-ಕಾರ್ಯಭಾರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದ ಭವಿಷ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿದೆ
ಸಶಕ್ತ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದತ್ತ AI ಸಾಗುವಿಕೆ, ಅನಂದ್ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ‘ಸಂಪರ್ಕಿತ’ ಕೆಲಸದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಪರ್ಕಿತ ಎಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಗುವ ಪರಿಸರ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. AI ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ – ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಮಾನಗೊಳಿಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೈನ್ ಅವರು ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ, 60 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಪ್ರೋ, WeNow ಎಂಬ AI ಬೆಂಬವನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿವಾರ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವಲ್ಲ – ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿದೆ. AI ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
SMBಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವ AI
ವಿಪ್ರೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು AI ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು (SMBಗಳು) ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, 10ರಲ್ಲಿ 9 SMBಗಳು (96%) ಈಗಾಗಲೇ AIಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತದಿಂದ AIಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೃದಯಭಾಗಕ್ಕೆ ತರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. AI ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ – ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗಿಂತ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗಬಲಕ್ಕೆ ಕೌಶಲ್ಯವೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ
ಭಾರತದ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ, AIಯ ವ್ಯಾಪಕ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಮರುಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಕ್(India Inc) ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನಂದ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ AI ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಲಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಭವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಸದಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
Beyond AI, CVs & JDs ಮೊದಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಓದುಗರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.)