ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನ ABC ಗಳು: AI ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವೇಳೆ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೇಗೆ ಹೈಲೆಟ್‌ ಆಗುತ್ತಾರೆ

LinkedIn: ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಲೇಖನವು AI ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವೇಳೆ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೇಗೆ ಹೈಲೆಟ್‌ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 6, 2026, 09:53 AM IST

LinkedIn: ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ರೆಕ್ರೂಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ AI ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೋರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು – ಬರೀ ಹಳೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇರೋ CV ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಗಿನ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ."

LinkedIn ಮತ್ತು Zee Media ಸಹಯೋಗದ ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಸಂಚಿಕೆಯು, AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್‌ನ APAC VP ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರುಚಿ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, AI-ಚಾಲಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A = ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ 
ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ 'ನೈಜತೆ' ಅಥವಾ 'ಅಸಲಿತನ' ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿರುವುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಅಳೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ನೇರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳಿರಬೇಕು. ಆನಂದ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ಅನೇಕ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತರ, ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ತಿರುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಐ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

B = ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆನಂದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದಿಂದಲೇ ಸಿಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ, ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಇಂದು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಹೈರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ - ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂವಹಿಸುತ್ತದೆ.

C = ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸಂಪರ್ಕ 
ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ನೀಡುತ್ತಾ, ಆನಂದ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಿನಂತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿಕೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. AI-ಚಾಲಿತ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ವಿನಂತಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಲವಾದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೇಮಕಾತಿಯು ಕೌಶಲ-ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು AI-ಸಹಾಯಿತವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮಾತ್ರ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು, ಗೋಚರಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕೇವಲ ಹುಡುಕಾಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ - ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. AI-ಚಾಲಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, 'ಸ್ಪಷ್ಟತೆ' ಎಂಬುದು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹೊಸ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಿಯಾಂಡ್ AI, CV ಗಳು ಮತ್ತು JD ಗಳ ಅಂತಿಮ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Disclaimer: ಇದು ಜಾಹೀರಾತು ಲೇಖನ. ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಂಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಓದುಗರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

LinkedInAI HiringLinkedIn hiringrecruitment 2026Wipro

