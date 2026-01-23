ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ನೇಮಕಾತಿಯ ನಿಯಮಗಳು: ವೇಗವಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟೇ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ (LinkedIn) ಆಯೋಜನೆಯ ‘ಬಿಯಾಂಡ್ ಎಐ, ಸಿವಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿ’ (Beyond AI, CVs & JDs) ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನ ಎಪಿಎಸಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ವಿಪಿ ರುಚಿ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್ ಅವರು, ಈ ವಿಕಸನದ ನಡುವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನೇಮಕಾತಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಎಐ (AI) ಏಕೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ' ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ನೇಮಕಾತಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ
ನೇಮಕಾತಿಯ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ, ನೇಮಕಾತಿದಾರರ ವಾಸ್ತವಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು (Job Description) ರೆಸ್ಯೂಮೆಗಳಿಗೆ ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪದ್ದತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆಯು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆನಂದ್ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 'ತೆರಿಗೆ'ಗಳನ್ನು (taxes) ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಸ್ವಿಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್' (switch tax) ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡಂತೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಪಾತ್ರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು 'ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್' (scroll tax) ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸೂಕ್ತವಾದವರನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡಗಳು ನೇಮಕಾತಿದಾರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ-ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೇಮಕಾತಿದಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು (cultural fit) ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ 64% ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಆದ್ಯತೆಯಾದ "ವೇಗ"
ನೇಮಕಾತಿಯ ವೇಗವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಳತೆಯ ಮಾಪನವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 58% ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರು ವೇಗದ ನೇಮಕಾತಿಯು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಳಂಬಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರು ಬಹು-ಹಂತದ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಆನಂದ್ ಮೂರನೇ ತೆರಿಗೆಯಾದ 'ಸ್ಟಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್' (stall tax) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು "ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದಲ್ಲದೆ, ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೇಮಕಾತಿಯ ವೇಗವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗ" ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೇಗ ಎಂದರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಇದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರದಂತೆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಐ ನೇಮಕಾತಿದಾರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
ಇಲ್ಲಿ ಎಐ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 45% ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರು ಎಐ ನೇಮಕಾತಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 42% ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, "ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರಣೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಾದ್ಯಂತ ನೇಮಕಾತಿದಾರರ ಸಮಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಎಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ." ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಕೇವಲ ವೇಗದ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರೆಗೆ, ಎಐ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರು ವ್ಯವಹಾರದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಓದುಗರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.)