ಈಗಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಉದ್ದೇಶವೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇಕೆ?

ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೂ ಇಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ರಚಿಸಿರುವ ‘Beyond AI, CVs & JDs’ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನ APAC ಪ್ರದೇಶದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಶನ್ಸ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರುಚೀ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋದ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವೇಗವರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲು ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು
AI ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ರುಚೀ ಆನಂದ್ ಅವರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಇಂದು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.70ರಷ್ಟು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಬದಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಜೀವನಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಂಜೀವ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಇಂದಿನ AI ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು AI ಸಾಕ್ಷರತೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. AI ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಈಗ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಏನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯದ ಆದ್ಯತೆಗಳು: ಮಾನವೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯೇ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು
ಈಗ AI ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯು ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ನಿಜವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕಾರಕಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಆನಂದ್ ಅವರು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ, ರಣನೀತಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಿಶ್ರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಈಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.64ರಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಸರಿಯಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕಾರಕ
ಈ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆನಂದ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸರಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವರಿಸಲಾಗದ ವೃತ್ತಿ ವಿರಾಮ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿರುವುದು ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಾರಾಂಶ, ಬಲವಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು 'ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ' ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟದ ಉದ್ದೇಶದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ನೇಮಕಾತಿದಾರರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
‘Open to Work’, ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ವೇತನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಐದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವವರಿಂದ 5-6 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಕಲಿಕೆ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಕೇತಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರೇ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.
