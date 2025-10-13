ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 50,000 ಗಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯವಹಾರ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..

Low investment food business: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಯುವಕರು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನೀವು ಕೇವಲ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಕಾರ್ನರ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಮಿನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಓವನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 10,000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೇವಲ 30 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 3,190 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್..! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಶತಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಿಜ್ಜಾ ತಯಾರಿಸಿ, ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಜೊಮಾಟೊದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು FSAAI ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪಿಜ್ಜಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಪಿಜ್ಜಾ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಸ್ಗಳು. ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಬೇಸ್ನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಿಜ್ಜಾ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಪಿಜ್ಜಾ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಬರ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 50 ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 3,190 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್..! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಶತಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ?