English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

100 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್..

 RBI decision regarding 100 and 200 rupee note: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತು 200 ರೂ. ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು.. ಅವುಗಳಿಗೆ RBI ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿತ್ತು.. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 25, 2025, 08:48 PM IST
  • ಈಗ 100 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ
  • ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ

Trending Photos

ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ!!
camera icon5
Ganesh chaturthi
ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ!!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಪ್ಟ್..‌ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ವೇತನ! ಡಬಲ್‌ ಆಗುವುದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ..
camera icon6
Central Govt Employees
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಪ್ಟ್..‌ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ವೇತನ! ಡಬಲ್‌ ಆಗುವುದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ..
ತಂದೆಯ ಸಾವಿನಿಂದ ಆಘಾತ.. ಖಿನ್ನತೆ! ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ʻಈʼ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟಿ
camera icon6
Famous tv actress ratan rajput
ತಂದೆಯ ಸಾವಿನಿಂದ ಆಘಾತ.. ಖಿನ್ನತೆ! ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ʻಈʼ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ..
camera icon4
lunar eclipse
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ..
100 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್..

RBI instructions: ಈಗ 100 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂಗಡಿಯವರು ಸಹ ಯುಪಿಐ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್‌ಬಿಐ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ನೀಡಿದೆ.

ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ನೋಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ 100 ಅಥವಾ 200 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸಹ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ

ಆರ್‌ಬಿಐ ಆದೇಶವೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸುವ ನೋಟುಗಳ ಉತ್ತಮ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂ ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೂ.100 ಮತ್ತು ರೂ.200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ನಿಂದ ರೂ.100 ಮತ್ತು ರೂ.200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ರೂ.100 ಮತ್ತು ರೂ.200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್‌ಬಿಐನ ಹೊಸ ಆದೇಶದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತು 200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ, ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತು 200 ನೋಟುಗಳ ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಡಿಜೆ ನಿಷೇಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Indian currencyRBIRBI Big Decisionbank notesRBI instructions

Trending News