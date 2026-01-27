English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಭಾರತದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದ ₹12,000ಗೆ ಸಮ! ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿಬಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿನೇ..

ಭಾರತದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದ ₹12,000ಗೆ ಸಮ! ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿಬಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿನೇ..

indian rupee vs iranian rial: ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 27, 2026, 02:27 PM IST
  • ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
  • ಇರಾನ್‌ನ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ.
  • ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ.

Trending Photos

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ.. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ್ರಷ್ಟೇ ಬಂಗಾರ ಸೇಫ್‌
camera icon5
Bank Locker Rules
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ.. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದ್ರಷ್ಟೇ ಬಂಗಾರ ಸೇಫ್‌
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon10
february 2026 rashifal
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ! ಮತ್ತೊಂದು KGF ಪತ್ತೆ?
camera icon7
gold mining
ಭಾರತದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ! ಮತ್ತೊಂದು KGF ಪತ್ತೆ?
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon10
Panchagrahi Yoga
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಭಾರತದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದ ₹12,000ಗೆ ಸಮ! ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿಬಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿನೇ..

indian rupee vs iranian rial: ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 11,719.53 ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇರಾನ್‌ನ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 490 ರಿಂದ 500 ರಿಯಾಲ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ. ಇರಾನ್‌ನ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು 'ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 25 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ = 11,719.53 ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್‌ಗಳು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.86‌ ಆದರೆ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..

ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಹೋದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಜನಂತೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಇರಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಇರಾನ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ, ಇತರ ದೇಶಗಳು ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, 2012 ರಿಂದ ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ಒಳಗೆ US ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬೈನಿಂದ ಚಿನ್ನ ತಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ! ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇರಾನ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

indian rupee value in iranಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯIndian rupee vs Iranian rialಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ vs ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್did you know

Trending News