ಭಾರತದ 1 ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದ ₹12,000ಗೆ ಸಮ! ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿಬಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿನೇ..

indian rupee vs iranian rial: ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 11,719.53 ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇರಾನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 490 ರಿಂದ 500 ರಿಯಾಲ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ. ಇರಾನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು 'ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 25 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ = 11,719.53 ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್ಗಳು.
ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಜನಂತೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಇರಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ, ಇತರ ದೇಶಗಳು ಇರಾನ್ನಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, 2012 ರಿಂದ ಇರಾನಿನ ರಿಯಾಲ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ಒಳಗೆ US ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇರಾನ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.