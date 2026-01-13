gig worker safety: ಆನ್ಲೈನ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ '10-ನಿಮಿಷಗಳ ವಿತರಣೆ' ಅವಧಿ ಮುಗಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮಾಟೊ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಜೆಪ್ಟೊದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಹುಡುಗರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ '10-ನಿಮಿಷಗಳ ವಿತರಣೆ' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಿಗ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಎಎಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಗಡುವು ವಿತರಣಾ ಹುಡುಗರನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅಸಾಧ್ಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಸದನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಸ್ವತಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ, ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಬೋರ್ಡ್ ರೂಂ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ನಾನು ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೀಡಿಯೊದ ಮೂಲಕ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಗೆ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 120 ದಿನಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಮರುದಿನ, ಗಿಗ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಿದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.