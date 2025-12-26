10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ? ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

10 rupee Note: ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ನೋಟು. ಹಾಲು, ಚಹಾ, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಈ ನೋಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂ.10 ನೋಟುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದೇ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.10 ನೋಟುಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜನರು ಹಳೆಯ, ಹರಿದ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ನೋಟು ಸಿಗದೇ ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿದ್ದಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಕಾರರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳ ಬದಲು ರೂ.10 ಮತ್ತು ರೂ.20 ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ರೂ.10 ನೋಟು ಮುದ್ರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ಗಮನಾರ್ಹ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ನಗದು ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೂ.10 ನೋಟು ನಿಷೇಧವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಆರ್ಬಿಐ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.